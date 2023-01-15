Иран потребовал двойную плату за дополнительные поставки нефти в Сирию

Иранские чиновники заявили об изменении ценовой политики в отношении экспорта нефти в Сирию. Все заявки на поставки в кредит отклонены — нужна только оплата заранее, а кроме того, удвоен ценник на дополнительные объемы.
В Тегеране объяснили это наступлением пика зимнего спроса. Стоимость барреля для Дамаска составила более 70 долларов, что соответствует рыночной ставке, утоняет газета Wall Street Journal.
Как пояснил представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Хамид Хоссейни, Иран сам находится под международным давлением, поэтому не видит смысла в продаже черного золота по низким ценам.