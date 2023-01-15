Из «мажора» — в полководцы: ошибки и победы Петра Румянцева

Однако скоро игры кончились. В июле 1741 года Швеция объявила России войну, намереваясь вернуть утраченные в ходе Северной войны владения. Подпоручик Петр Румянцев оказался, наконец, на настоящей войне. Русской армией, действовавшей в шведской Финляндии, командовал фельдмаршал Петр Петрович Ласси — мало того, что тезка молодого офицера, так еще и точно такой же сорвиголова. Ласси наступал, опережая приказы из Петербурга, а порой — и открыто споря с ними. Только вперед, не давая шведам отдышаться. И Румянцев видит все это, он во всем этом участвует. В августе 1742 года он отличился в боях под Гельсингфорсом (современный Хельсинки), за что был произведен в капитаны. Да, к столь стремительному карьерному росту приложил руку и его влиятельный отец, однако повышать Петра Александровича было за что. Удивительно, но этот неугомонный «мажор» показал себя не только храбрым командиром, способным повести за собой солдат, но и всегда умел обеспечить полк хлебом и мясом. По окончании войны в 1743 году Петр Румянцев был произведен сразу в полковники и в графы.