Money: «секретная миссия» ВМФ РФ близ Сицилии вызвала панику на Западе

В НАТО чрезвычайно взволновались нахождением российского корабля в районе острова Сицилия и сочли действия экипажа «Юрия Иванова» шпионскими. При этом никаких достоверных сведений о его миссии западным военным получить не удалось, отметила обозреватель Джорджия Бонамонета в статья для издания Money. Пересказ ее статьи опубликован «ПолитРоссией».