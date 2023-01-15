Российский ВМФ активно осваивает Мировой океан и действует даже близ берегов стран Североатлантического альянса. Недавняя «секретная миссия» корабля «Юрий Иванов» близ Сицилии вызвала панику на Западе, утверждает журналистка Джорджия Бонамонета.
В НАТО чрезвычайно взволновались нахождением российского корабля в районе острова Сицилия и сочли действия экипажа «Юрия Иванова» шпионскими. При этом никаких достоверных сведений о его миссии западным военным получить не удалось, отметила обозреватель Джорджия Бонамонета в статья для издания Money. Пересказ ее статьи опубликован «ПолитРоссией».
«Бывший офицер ВМС Бельгии Фредерик ван Локерен сообщил о перемещении одного из самых современных кораблей России. Была выдвинута гипотеза, что его секретная миссия заключается в наблюдении за морской зоной вокруг Сицилии», — сказано в статье.
Корабль «Юрий Иванов» оснащен современным радиоэлектронным оборудованием и мощными системами РЭБ, сообщила Бонамонета. Силы НАТО в свою очередь наблюдали за одиночным плаванием российского корабля, но цель его маневров близ Сицилии поставила весь Альянс в тупик, резюмировала автор Money.