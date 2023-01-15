Смех, да и только: Юрий Лоза отреагировал на санкции Зеленского против себя

Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях на десять лет в отношении 198 россиян.
Среди оказавшихся в списке людей находится и автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник Юрий Лоза. В беседе с ФАН артист заявил, что подвергаться нападкам со стороны украинских националистов ему не в первой.
«Я с 2014 года был на сайте «Миротворец». С тех пор мне запрещен въезд на Украину, так что мне не привыкать: уже девятый год туда не въездной. Ну, и что мне их санкции?» — прокомментировал певец.
Юрий Лоза также поделился своим личным предположением по поводу того, какие мотивы могут преследовать в Киеве таким шагом.
«Это санкции для пиара. Как, например, можно было подавать в розыск на Сергея Шойгу и вызывать его в украинский суд? Это можно оценить, как нормальный шаг? Путина тоже вызовут в украинский суд? Глупость какая-то! Это санкции на тех, кого они не могут тронуть. Как мне Украина может что-то запретить или как-то наехать? Любой закон, хорош тогда, когда он исполним. Как они теоретически смогут исполнить свои санкции. Сами не понимают, чего хотят», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он подчеркнул, что в настоящее время его ничего не связывает с соседней страной.
«У меня нет на Украине никакой недвижимости, которую они могли бы отнять. У меня там сейчас нет никаких интересов. Я туда не собираюсь, ничего там не держу. Родственников там тоже не осталось: нормальные люди оттуда уехали. Так что — смех, да и только», — заключил композитор.
Ранее писатель Дмитрий Пучков в беседе с ФАН прокомментировал попадание своего имени в санкционный список Владимира Зеленского. По словам собеседника, он не ездит «к нацистам».