Смех, да и только: Юрий Лоза отреагировал на санкции Зеленского против себя

Среди оказавшихся в списке людей находится и автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник Юрий Лоза. В беседе с ФАН артист заявил, что подвергаться нападкам со стороны украинских националистов ему не в первой.