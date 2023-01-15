Захарова призналась, что ждет попадания Хрюши и Степашки в «стоп-лист» Зеленского

Следующим шагом президента Украины Владимира Зеленского должно быть включение в санкционный список Хрюши и Степашки. Выяснилось, что этого ждет официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она высмеяла недавнее пополнение украинского «стоп-листа» 198 новыми именами. Известно, что в немилость действующему главе государства впала даже бывшая ведущая популярной в РФ телепередачи «Спокойной ночи, малыши».
«Все жду, когда Зеленский Хрюшу со Степашкой под санкции подведет. Если теперь уже и Ангелина Вовк "угрожает национальной безопасности Украины", то ее два подельника и подавно должны быть запрещены», — пошутила Захарова.
В продолжение темы российский дипломат предположила, что украинский лидер оставит «своих» в покое. Поэтому существует вероятность, что известных марионеток ждет более счастливая участь. Соответствующий пост появился в Telegram-канале Захаровой.