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«Возможность играть свою музыку во славу российского оружия»: Евгений Пригожин рассказал о высшей награде для ЧВК «Вагнер»

Общество
«Возможность играть свою музыку во славу российского оружия»: Евгений Пригожин рассказал о высшей награде для ЧВК «Вагнер»

Бойцы ЧВК «Вагнер» уже получили высшую награду в виде возможности играть свою музыку во славу российского оружия, заявил предприниматель Евгений Пригожин.

Издание «Век» обратило внимание на новости о церемонии награждения лауреатов конкурса произведений для военных оркестров. Из-за этого в Сети начали появляться шутки с вопросами, а получили ли награду «музыканты» ЧВК «Вагнер».

Евгений Пригожин отметил, что он не осведомлен о деятельности военных оркестров, а бойцы ЧВК уже получили высшую награду.

«Я, к сожалению, не в курсе награждения военных оркестров. Что касается "музыкантов" ЧВК "Вагнер", то высшая награда страны нам уже дана. Это возможность играть свою музыку во славу российского оружия», — подчеркнул бизнесмен.
«Возможность играть свою музыку во славу российского оружия»: Евгений Пригожин рассказал о высшей награде для ЧВК «Вагнер»

Пригожин ранее лично приехал вручить медали «вагнеровцам», которые взяли Соледар под свой контроль. По его словам, одним из секретов успеха военной компании является ее многолетний опыт.
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