«Возможность играть свою музыку во славу российского оружия»: Евгений Пригожин рассказал о высшей награде для ЧВК «Вагнер»

Бойцы ЧВК «Вагнер» уже получили высшую награду в виде возможности играть свою музыку во славу российского оружия, заявил предприниматель Евгений Пригожин.
Издание «Век» обратило внимание на новости о церемонии награждения лауреатов конкурса произведений для военных оркестров. Из-за этого в Сети начали появляться шутки с вопросами, а получили ли награду «музыканты» ЧВК «Вагнер».
Евгений Пригожин отметил, что он не осведомлен о деятельности военных оркестров, а бойцы ЧВК уже получили высшую награду.
«Я, к сожалению, не в курсе награждения военных оркестров. Что касается "музыкантов" ЧВК "Вагнер", то высшая награда страны нам уже дана. Это возможность играть свою музыку во славу российского оружия», — подчеркнул бизнесмен.
Пригожин ранее лично приехал вручить медали «вагнеровцам», которые взяли Соледар под свой контроль. По его словам, одним из секретов успеха военной компании является ее многолетний опыт.