Расчлененные тела мужчины и женщины нашли в канализационном колодце в Обнинске

Коммунальные рабочие обнаружили трупы мужчины и женщины в канализационном колодце в Обнинске. Тела людей были расчленены и упакованы в полиэтиленовые мешки, сообщил Telegram-канал 112.
Правоохранители уже возбудили уголовное дело, оперативники и следователи устанавливают личности жертв.
УБийство с последующим расчленением ранее произошло в Забайкалье. Ранее судимый мужчина во время новогодних праздников убил 40-летнего соседа. Фрагменты тела он спрятал в выгребной яме в надежде скрыть следы преступления.