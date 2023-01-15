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Расчлененные тела мужчины и женщины нашли в канализационном колодце в Обнинске

Происшествия
Расчлененные тела мужчины и женщины нашли в канализационном колодце в Обнинске

Коммунальные рабочие обнаружили трупы мужчины и женщины в канализационном колодце в Обнинске. Тела людей были расчленены и упакованы в полиэтиленовые мешки, сообщил Telegram-канал 112.

Правоохранители уже возбудили уголовное дело, оперативники и следователи устанавливают личности жертв.

УБийство с последующим расчленением ранее произошло в Забайкалье. Ранее судимый мужчина во время новогодних праздников убил 40-летнего соседа. Фрагменты тела он спрятал в выгребной яме в надежде скрыть следы преступления.
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