Психолог Ольга Латынцева рассказала, как морально подготовиться к купанию в проруби

Купания в проруби на Крещение Господне пройдут в России 19 января. Несмотря на то, что глава пресс-службы Тульской епархии, протоиерей Максим Троеглазов назвал обычай пережитком язычества, многие россияне планируют отдать дань традиции. ФАН обратился к психологу Ольге Латынцовой и узнал, как морально подготовиться к праздничному омовению.
В первую очередь, эксперт обратила внимание на то, что решение окунуться в студеной воде проруби должно быть принято самостоятельно и иметь под собой четко поставленные цели.
«Не стоит окунаться в проруби против своей воли или за компанию — все прыгают, и я прыгну. Это должно быть личное желание каждого, если вы хотите это сделать, вы делаете. Важно для себя решить, ради чего вы хотите это сделать. Должна быть осознанность действия, иначе из этого ничего хорошего не получится. Должна быть цель, должен быть план. Перед подготовкой к купанию, самому себе важно сказать, я понимаю, что я делаю, я готов. С такой подготовкой, я думаю, тело по-другому будет реагировать не только на переохлаждение, но и на боль, прививки и прочее. Во время подготовки нужно говорить с собой», — объяснила собеседник ФАН.
Когда решение принято, психолог Латынцева рекомендовала обратить внимание на «техническую» сторону вопроса: что надеть после выхода из проруби, как правильно выйти из воды, как принимать горячее питье.
«Можно почитать, как люди готовятся дома и что делают после, важно соблюсти все правила и не заболеть», — в заключении добавила эксперт.
Ранее сообщалось, что крещенские купания организуют в разных округах Москвы, в том числе на Борисовских прудах и в парках «Сокольники» и «Покровское-Стрешнево».