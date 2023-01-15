Мать троих детей умерла из-за несвоевременно оказанной медпомощи в Приморье

Многодетная мать скончалась в Приморском крае. Женщине не была вовремя оказана медицинская помощь. Региональное следственное управление возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
В краевой прокуратуре рассказали, что умерла 35-летняя жительница острова Путятина. Сначала она обратилась в местную больницу. Женщине поставили капельницу, но это не помогло.
Согласно неофициальным данным, пациентку около суток не могли доставить в больницу на материке из-за сложных погодных условий. В дальнейшем ее транспортировали в одно из медучреждений Владивостока, но было уже поздно.
У нее остались трое детей, двое из которых младше 18 лет.