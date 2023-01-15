Российские войска продолжают успешно действовать против украинских националистов в ходе СВО по защите Донбасса и укрепляют свой стратегический потенциал. Это вызывает большое беспокойство у лидеров НАТО и в первую очередь у американского руководства, заявили аналитики китайского издания Baijiahao.