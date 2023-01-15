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Baijiahao: Россия сделала неприятный сюрприз НАТО и Байдену в ходе спецоперации на Украине

Армия
Baijiahao: Россия сделала неприятный сюрприз НАТО и Байдену в ходе спецоперации на Украине

Российские войска продолжают успешно действовать против украинских националистов в ходе СВО по защите Донбасса и укрепляют свой стратегический потенциал. Это вызывает большое беспокойство у лидеров НАТО и в первую очередь у американского руководства, заявили аналитики китайского издания Baijiahao.

Россия преподнесла Североатлантическому альянсу болезненный сюрприз в крайне неудобный для американского лидера Джо Байдена момент. Соединенные Штаты боятся полного разгрома ВСУ и предпринимают лихорадочные усилия для предотвращения реализации подобного сценария, утверждают обозреватели из КНР. Пересказ их статьи предоставлен «ПолитРоссией».

«Соединенные Штаты начинают все больше беспокоиться за свой украинский проект», — рассказали авторы китайского издания.

Они отметили, что в США разгорается громкий политический скандал из-за ненадлежащего обращения Байдена с секретными документами. В столь неподходящей для Запада ситуации Россия устроила оппонентам «сюрприз», отравив фрегат «Адмирал Горшков» с мощными гиперзвуковыми ракетами «Циркон» в дальний океанский поход, резюмировали авторы публикации.
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