Российские войска продолжают успешно действовать против украинских националистов в ходе СВО по защите Донбасса и укрепляют свой стратегический потенциал. Это вызывает большое беспокойство у лидеров НАТО и в первую очередь у американского руководства, заявили аналитики китайского издания Baijiahao.
Россия преподнесла Североатлантическому альянсу болезненный сюрприз в крайне неудобный для американского лидера Джо Байдена момент. Соединенные Штаты боятся полного разгрома ВСУ и предпринимают лихорадочные усилия для предотвращения реализации подобного сценария, утверждают обозреватели из КНР. Пересказ их статьи предоставлен «ПолитРоссией».
«Соединенные Штаты начинают все больше беспокоиться за свой украинский проект», — рассказали авторы китайского издания.
Они отметили, что в США разгорается громкий политический скандал из-за ненадлежащего обращения Байдена с секретными документами. В столь неподходящей для Запада ситуации Россия устроила оппонентам «сюрприз», отравив фрегат «Адмирал Горшков» с мощными гиперзвуковыми ракетами «Циркон» в дальний океанский поход, резюмировали авторы публикации.