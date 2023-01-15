Общие сборы «Чебурашки» превысили 4 млрд рублей

Общие кассовые сборы семейной комедии «Чебурашка» превысили 4 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах картин в кинозалах (ЕАИС).
Кинолента продолжает бить рекорды. На данный момент фильм «Чебурашка» собрал 4 010 478 753 рубля. Он уже стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Лента обошла популярную комедию «Холоп» и даже первый фильм франшизы «Аватар».
Сюжет «Чебурашки» рассказывает историю забавного зверька, который прибыл в приморский город из апельсиновой страны. Ему предстоит столкнуться с приключениями и найти настоящих друзей.