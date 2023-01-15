Общие сборы «Чебурашки» превысили 4 млрд рублей

Кинолента продолжает бить рекорды. На данный момент фильм «Чебурашка» собрал 4 010 478 753 рубля. Он уже стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Лента обошла популярную комедию «Холоп» и даже первый фильм франшизы «Аватар».