Фермер из Молдавии отказывается отдавать в зоопарк своего домашнего льва

Он добавил, что львенка выкормила одна из его собак породы хаски. Мужчина отметил, что предки зверя выросли в окружении домашних животных, поэтому маленький хищник совершенно не агрессивный и любит играть с другими обитателями фермы. Более того, лев состоит на контроле у администрации Зоологического парка в Кишиневе и проходит все необходимые вакцинации.