Фермер из Молдавии отказывается отдавать в зоопарк своего домашнего льва

Молдавский фермер из села Тудора района Штефан-Водэ Василий Мереуца выкормил маленького львенка и теперь отказывается отдавать его в зоопарк.
Лев ранее напугал жителей села, которые увидели прогуливающегося по дороге царя зверей. После того, как животное отловили, нашелся его хозяин. Мереуца сообщил, что привез львенка с Украины вместе с другими животными, передает kp.ru.
«Как отдать его в зоопарк, если я воспитывал его, я кормил его с руки. Он уже часть нашей семьи», — рассказал фермер.
Он добавил, что львенка выкормила одна из его собак породы хаски. Мужчина отметил, что предки зверя выросли в окружении домашних животных, поэтому маленький хищник совершенно не агрессивный и любит играть с другими обитателями фермы. Более того, лев состоит на контроле у администрации Зоологического парка в Кишиневе и проходит все необходимые вакцинации.