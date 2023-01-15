«К нацистам не езжу»: блогер Пучков заявил о полном безразличии к персональным санкциям Киева

В беседе с ФАН своим отношением к этому шагу официального Киева поделился фигурант данного списка — блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков. Собеседник подчеркнул, что его ни в коей мере не беспокоит принятое президентом Украины решение. Кроме того, такие санкции не могут оказать никакого влияния на его жизнь, поскольку он и не планировал посещать соседнюю страну на фоне действий украинских радикалов.