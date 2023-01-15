«К нацистам не езжу»: блогер Пучков заявил о полном безразличии к персональным санкциям Киева

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях на десять лет в отношении 198 россиян.
В беседе с ФАН своим отношением к этому шагу официального Киева поделился фигурант данного списка — блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков. Собеседник подчеркнул, что его ни в коей мере не беспокоит принятое президентом Украины решение. Кроме того, такие санкции не могут оказать никакого влияния на его жизнь, поскольку он и не планировал посещать соседнюю страну на фоне действий украинских радикалов.
«Да наплевать сто раз, что там этот клоун выдумывает. Я не [Борис] Гребенщиков, к нацистам в гости не езжу, перед нацистами даже за деньги не пляшу», — прокомментировал писатель.
Дмитрий Пучков также поделился своим личным предположением по поводу того, кто и почему может быть расстроен из числа тех, кто угодил под санкции.
«Список не видел, но подозреваю, что там есть и деятели нашей так называемой культуры. Деятели, которые украинских нацистов двумя руками поддерживают, ездят туда на гастроли. Вот этим, наверно, больно. Но так им и надо», — подытожил блогер.
Ранее певец Сергей Жуков прокомментировал внесение его имени в санкционный список на Украине. По его словам, ему жаль обычных граждан соседней страны.