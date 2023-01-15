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Терапевт Драпкина призвала не садиться на жесткие диеты для борьбы с перееданием

Общество
Терапевт Драпкина призвала не садиться на жесткие диеты для борьбы с перееданием

Жесткие диеты не помогут справиться с перееданием. Подробно об этом рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

Резкая смена привычного режима питания может спровоцировать выброс гормонов стресса и привести к срыву. Поэтому специалист рекомендовала постепенно уменьшать привычную тарелку еды. Также важно заниматься физнагрузками. Достаточно будет банальной прогулки в течение 30 минут в день, пишет издание «Кубанские новости».

Тем, кто не может отказаться от сладкого, нужно перейти на «натуральный сахар». Речь идет о фруктах и орехах, которые окажутся гораздо полезнее тортиков и батончиков.
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