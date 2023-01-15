Яна Рудковская отреагировала на введенные против нее санкции Зеленского

15 января украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны о санкциях в отношении 198 человек. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте президента Украины.
В этот список попали культурные, политические деятели и звезды шоу-бизнеса. Продюсер Яна Рудковская оказалась в их числе. Для нее эта информация не представляет особого интереса, о чем она сообщила корреспонденту ФАН.
«Мне это не интересно», — заявила Яна Рудковская.
Ранее телеведущий Сергей Соседов отреагировал на внесение его в санкционный список Зеленского. Он назвал произошедшее «абсурдом».