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Яна Рудковская отреагировала на введенные против нее санкции Зеленского

Шоу-бизнес
Яна Рудковская отреагировала на введенные против нее санкции Зеленского

15 января украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны о санкциях в отношении 198 человек. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте президента Украины.

В этот список попали культурные, политические деятели и звезды шоу-бизнеса. Продюсер Яна Рудковская оказалась в их числе. Для нее эта информация не представляет особого интереса, о чем она сообщила корреспонденту ФАН.

«Мне это не интересно», — заявила Яна Рудковская.

Ранее телеведущий Сергей Соседов отреагировал на внесение его в санкционный список Зеленского. Он назвал произошедшее «абсурдом».
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