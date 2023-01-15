Телеведущий Кузичев рассказал, как отразится на нем попадание в «черный список» Украины

Украинские власти продолжают вносить в «черный список» лидеров мнений, представителей творческой и политической элиты России. Сегодня там оказался телеведущий программы «Время покажет», журналист Анатолий Кузичев. В комментарии ФАН он поделился своим отношением к решению официального Киева.
«Я об этом и не слышал ничего даже, поэтому комментария то нет. Я и до этого списка не мог въехать на территорию Украины, насчет там каких-то финансовых операций у меня тоже намерений нет и не было, сразу хочу сказать и предупредить. Я так думаю, никак, по крайней мере на текущую жизнь, это никоим образом не отразится, поэтому даже не очень понимаю, что комментировать», — отметил журналист.
Ранее актер Виктор Сухоруков прокомментировал свое попадание в санкционный список Украины. Он раскрыл возможную причину, по которой оказался в этом перечне.