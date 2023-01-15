Телеведущий Кузичев рассказал, как отразится на нем попадание в «черный список» Украины

Украинские власти продолжают вносить в «черный список» лидеров мнений, представителей творческой и политической элиты России. Сегодня там оказался телеведущий программы «Время покажет», журналист Анатолий Кузичев. В комментарии ФАН он поделился своим отношением к решению официального Киева.