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Политолог Туманян обвинил США в использовании «контролируемого хаоса»

Политика
Политолог Туманян обвинил США в использовании «контролируемого хаоса»

Соединенные Штаты пытаются организовать «контролируемый хаос» для установления контроля над странами, заявил политолог Гарник Туманян.

В беседе с «ПолитЭкспертом» он отметил, что подход Вашингтона очень губителен для стран и вгоняет их в зависимость от Белого дома. Специалист также обеспокоен тем, как Мексика будет бороться с картелями, если они получают поддержку от США.

«При организации контролируемого хаоса США приобретают возможность ослабить очередную зону интересов, пытаются очертить для лиц, принимающих решения, определенную траекторию, которая соответствует видению американского миропорядка», — сказал политолог.

Ранее сообщалось, что США осудили попытки подрыва демократии в Бразилии, а сам президент Джо Байден следит за ситуацией в стране.
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