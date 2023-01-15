Политолог Туманян обвинил США в использовании «контролируемого хаоса»

Соединенные Штаты пытаются организовать «контролируемый хаос» для установления контроля над странами, заявил политолог Гарник Туманян.
В беседе с «ПолитЭкспертом» он отметил, что подход Вашингтона очень губителен для стран и вгоняет их в зависимость от Белого дома. Специалист также обеспокоен тем, как Мексика будет бороться с картелями, если они получают поддержку от США.
«При организации контролируемого хаоса США приобретают возможность ослабить очередную зону интересов, пытаются очертить для лиц, принимающих решения, определенную траекторию, которая соответствует видению американского миропорядка», — сказал политолог.
Ранее сообщалось, что США осудили попытки подрыва демократии в Бразилии, а сам президент Джо Байден следит за ситуацией в стране.