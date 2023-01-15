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Двое пьяных пациентов напали на персонал больницы в ХМАО

Происшествия
Двое пьяных пациентов напали на персонал больницы в ХМАО

В Мегионской городской больнице за день произошли два нападения на работников учреждений. По факту одного из случаев Следственный комитет возбудил уголовное дело. Оба нападавших были в нетрезвом состоянии.

В приемном покое от агрессии дебошира сначала пострадал охранник. Ему диагностировали перелом носа. Во втором случае доставленный с обморожением мигрант напал на медсестру. В руках у фигуранта уголовного дела были ножницы. Мужчина также высказал угрозы в адрес других окружающих. Работники больницы смогли пресечь преступление.
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