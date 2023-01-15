Двое пьяных пациентов напали на персонал больницы в ХМАО

В приемном покое от агрессии дебошира сначала пострадал охранник. Ему диагностировали перелом носа. Во втором случае доставленный с обморожением мигрант напал на медсестру. В руках у фигуранта уголовного дела были ножницы. Мужчина также высказал угрозы в адрес других окружающих. Работники больницы смогли пресечь преступление.