Двое пьяных пациентов напали на персонал больницы в ХМАО

В Мегионской городской больнице за день произошли два нападения на работников учреждений. По факту одного из случаев Следственный комитет возбудил уголовное дело. Оба нападавших были в нетрезвом состоянии.
В приемном покое от агрессии дебошира сначала пострадал охранник. Ему диагностировали перелом носа. Во втором случае доставленный с обморожением мигрант напал на медсестру. В руках у фигуранта уголовного дела были ножницы. Мужчина также высказал угрозы в адрес других окружающих. Работники больницы смогли пресечь преступление.