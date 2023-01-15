СК показал последствия аварии на снегоходах с участием главы ивановского управления ФАС

Напомним, что ДТП с последующим возгоранием произошло 14 января в трех километрах от берега Горьковского водохранилища. В результе погиб генеральный директор строительной компании «Промстройтехника» Станислав Мухтаров. Сам Боровков в тяжелом состоянии попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, а также закрытыми переломами бедра, плеча и ребер.