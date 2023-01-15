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СК показал последствия аварии на снегоходах с участием главы ивановского управления ФАС

Происшествия
СК показал последствия аварии на снегоходах с участием главы ивановского управления ФАС

Следователи сняли на видео последствия смертельной аварии на снегоходах в Ивановской области, участником которой стал глава регионального управления ФАС Александр Боровков. Запись уже опубликована в Сети.

Напомним, что ДТП с последующим возгоранием произошло 14 января в трех километрах от берега Горьковского водохранилища. В результе погиб генеральный директор строительной компании «Промстройтехника» Станислав Мухтаров. Сам Боровков в тяжелом состоянии попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, а также закрытыми переломами бедра, плеча и ребер.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Устанавливаются причины и обстоятельства смертельной аварии.
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