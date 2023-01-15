Церемонию прощания с Инной Чуриковой перенесли из театра «Ленком»

Прощание с актрисой Инной Чуриковой пройдет не в «Ленкоме», как планировалось ранее. Церемонию перенесли в другое место, сообщили в театре.
Запланированная гражданская панихида в «Ленкоме» не состоится. Семья Чуриковой приняла решение перенести прощание в храм Христа Спасителя. Церемония начнется в верхней церкви храма 17 января в 11:00, рассказали в театре ТАСС.
Похороны актрисы пройдут после прощания. Тело Чуриковой предадут земле на Новодевичьем кладбище.
Напомним, звезда отечественного кино ушла из жизни 14 января. Чуриковой было 79 лет.