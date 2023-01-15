Консультант по вопросам брака Порш назвал идеальную разницу в возрасте для успешного союза

Успех отношений часто зависит от разницы в возрасте партнеров, предупредил консультант по вопросам брака Брэнди Порш.
Один партнер не должен быть старше другого более, чем на три года. В противном случае пара может столкнуться с целым рядом проблем, передает издание The List.
«Финансовые трудности, болезни, воспитание детей и другие важные события, скорее всего, вызовут проблемы в отношениях таких пар», — заявил Порш.
Соответствующий вывод был сделан на основе исследования отношений разновозрастных пар. Оказалось, что отличающийся жизненный опыт мешает партнерам строить гармоничный союз.
Люди же с небольшой разницей в возрасте примерно одновременно переживают определенные жизненные этапы. Это помогает им вместе решать проблемы и преодолевать трудности.
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