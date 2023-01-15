«Искренне люблю»: Станислав Дужников трогательно поздравил Екатерину Волкову с днем рождения

В настоящее время актриса очень востребована в кинематографе и получает большое количество предложений. Однако прежде чем дойти до этого уровня Екатерине Волковой пришлось более двух лет безрезультатно обивать пороги киностудий и отправлять свое портфолио. «Черная полоса» закончилась неожиданно — имениннице предложили сняться в рекламном ролике компании «Галина Бланка», после чего предложения о сотрудничестве с кинокомпаниями не заставили себя долго ждать. В 2009 году начались съемки «Ворониных».