«Искренне люблю»: Станислав Дужников трогательно поздравил Екатерину Волкову с днем рождения

15 января российская актриса театра и кино, звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова отмечает 41-летие. В общей сложности актриса снималась более чем в 28 кинокартинах и играла минимум в 23 театральных постановках.
В настоящее время актриса очень востребована в кинематографе и получает большое количество предложений. Однако прежде чем дойти до этого уровня Екатерине Волковой пришлось более двух лет безрезультатно обивать пороги киностудий и отправлять свое портфолио. «Черная полоса» закончилась неожиданно — имениннице предложили сняться в рекламном ролике компании «Галина Бланка», после чего предложения о сотрудничестве с кинокомпаниями не заставили себя долго ждать. В 2009 году начались съемки «Ворониных».
Известный актер Станислав Дужников, коллега по съемочной площадке «Ворониных», во время беседы с корреспондентом ФАН сказал теплые слова в день рождения Екатерины Волковой.
«Поздравляю свою прекрасную партнершу по долгоиграющему сериалу. Хочу пожелать, чтобы у нее в жизни складывались все ее задуманные дела и складывались мечты. Желаю любви, красоты, и чтобы дом был наполнен гармонией. Искренне люблю. Надежный друг Стас Дужников», — пожелал собеседник ФАН.
В «Ворониных» Волкова сыграла домохозяйку Веру Воронину — главную героиню сериала, а Дужников был ее «киношным» деверем Леней Ворониным. Актер рассказал, что его коллега отличается способностью к исключительной готовности помогать ближним.
«Катюня прекрасный человек. Она боевая, активная всегда готова прийти на помощь. Она активно принимает участие как в своей жизни, так и в жизни друзей, подруг и детей. Она всегда находятся впереди всех, всегда все знают, всегда все видит так что к ним можно обратиться по любому поводу, она на все даст ответ», — рассказал Станислав Дужников.
Ранее звезда сериала «Воронины» Юлия Куварзина рассказала о тяжелом пути к славе и новом увлечении.