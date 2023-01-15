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Врач Клочко объяснил россиянам опасность сидений с подогревом в машинах

Общество
Врач Клочко объяснил россиянам опасность сидений с подогревом в машинах

Автомобильные сиденья с подогревом могут навредить здоровью, предупредила терапевт Людмила Клочко.

Комфортная температура кресла не принесет опасности для организма, однако слишком теплое сидение грозит мужчинам проблемами со здоровьем. Удобная в холода функция может привести к перегреву яичек, воспалению предстательной железы и бесплодию, приводит слова врача «АиФ».

Из-за сидений с подогревом у женщин способно развиться воспаление придатков. Если в органах малого таза есть опухоли, то при перегреве они могут переродиться в раковые новообразования.
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