Врач Клочко объяснил россиянам опасность сидений с подогревом в машинах

Автомобильные сиденья с подогревом могут навредить здоровью, предупредила терапевт Людмила Клочко.
Комфортная температура кресла не принесет опасности для организма, однако слишком теплое сидение грозит мужчинам проблемами со здоровьем. Удобная в холода функция может привести к перегреву яичек, воспалению предстательной железы и бесплодию, приводит слова врача «АиФ».
Из-за сидений с подогревом у женщин способно развиться воспаление придатков. Если в органах малого таза есть опухоли, то при перегреве они могут переродиться в раковые новообразования.