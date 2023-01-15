«Абсурд»: телеведущий Сергей Соседов отреагировал на внесение его в санкционный список Зеленского

В воскресенье, 15 января, на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ, которым в отношении 198 деятелей РФ вводятся санкции сроком на десять лет. Имя журналиста, музыкального критика, телеведущего Сергея Соседова также оказалось в этом списке.
ФАН попытался узнать, как шоумен отнесся к блокировке экономической деятельности, прекращению культурных обменов, лишению госнаград Украины и так далее. Ответ Сергея Соседова оказался очень лаконичным:
«Я не комментирую всякие абсурды. Я еще в своем уме».
Ранее в Киеве уже вводили санкционные меры против 119 российских деятелей культуры. Тогда оказавшийся в этом ряду знаменитый джазмен Игорь Бутман сказал, что «все достойные музыканты в каких-то списках».