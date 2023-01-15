Выступившая против СВО Паулина Андреева продолжает работать в МХТ имени Чехова

Многие комментаторы написали под публикацией, что из МХТ имени Чехова нужно выгнать не только Андрееву, но и всех артистов, не поддерживающих спецоперацию. Другие отметили, что актриса хоть и подписала письмо, но не поливает Россию грязью публично, как это делает Назаров. Часть пользователей предполагает, что Андрееву не увольняют из-за влиятельного мужа.