Выступившая против СВО Паулина Андреева продолжает работать в МХТ имени Чехова

Актриса Паулина Андреева по-прежнему работает в МХТ имени Чехова. Жена режиссера Федора Бондарчука выступила против спецоперации, но все еще трудится в театре.
Недавно из МХТ имени Чехова уволили актера Дмитрия Назарова, который публично критиковал Россию в песнях собственного сочинения. Артист отдал театру почти 20 лет.
По данным Telegram-канала «НеМалахов», худрука МХТ Константина Хабенского будто бы подтолкнули к увольнению Назарова. Кроме того, поступают вопросы насчет Андреевой, ведь после 24 февраля она подписала открытое письмо против СВО, пишут авторы канала.
Многие комментаторы написали под публикацией, что из МХТ имени Чехова нужно выгнать не только Андрееву, но и всех артистов, не поддерживающих спецоперацию. Другие отметили, что актриса хоть и подписала письмо, но не поливает Россию грязью публично, как это делает Назаров. Часть пользователей предполагает, что Андрееву не увольняют из-за влиятельного мужа.