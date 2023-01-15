Эксперт Исаков назвал критичные для заработка ошибки начинающих инвесторов

Первая и основная причина, ограничивающая доход начинающего инвестора, — непонимание сути своей деятельности, связанной с ценными бумагами. Причем обрывочные сведения о работе биржи, полученные из СМИ и от доморощенных экспертов, подталкивают неопытных игроков в первую очередь к спекуляциям. Однако успешная спекуляция на рынке ценных бумаг — это невероятно сложное занятие, которое по силам лишь единицам, подчеркнул Исаков.