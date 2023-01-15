Эксперт Исаков назвал критичные для заработка ошибки начинающих инвесторов

Новички на рынке ценных бумаг зачастую не понимают биржевые реалии и увлекаются спекуляциями, что становится помехой для зароботка, рассказал агентству «Прайм» директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.
Первая и основная причина, ограничивающая доход начинающего инвестора, — непонимание сути своей деятельности, связанной с ценными бумагами. Причем обрывочные сведения о работе биржи, полученные из СМИ и от доморощенных экспертов, подталкивают неопытных игроков в первую очередь к спекуляциям. Однако успешная спекуляция на рынке ценных бумаг — это невероятно сложное занятие, которое по силам лишь единицам, подчеркнул Исаков.
Второй причиной является поиск острых ощущений, когда работа на бирже превращается в азартную игру. «Горе от ума», присущее желающим стать успешными спекулянтами, специалист назвал третьим фактором, мешающим заработать.
Четвертая преграда — отсутствие хорошо продуманного личного финансового плана и неумение грамотно распределить портфель по классам активов. Пятым препятствием Исаков считает опасения неопытных инвесторов по поводу снижения котировок.