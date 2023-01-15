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Мадонна собирается в масштабное турне в честь 40-летия своего творчества

Шоу-бизнес
Мадонна собирается в масштабное турне в честь 40-летия своего творчества

Американская певица Мадонна готовит масштабное турне в честь 40-летия своего творчества. Гастроли могут стать самыми крупными за всю историю карьеры исполнительницы.

Эпатажная Мадонна не перестает удивлять слушателей. 64-летняя певица планирует исполнить хиты, начиная с дебютного альбома 1983 года, заканчивая студийной пластинкой Madame X, которая вышла в 2019 году, сообщает издание Billboard.

Тур будет включать в себя выступления на разных площадках с первоклассными постановками и в очередной раз продемонстрирует «возмутительную сексуальность» артистки. Последний раз Мадонна гастролировала в начале 2020 года в рамках тура в поддержку нового альбома.
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