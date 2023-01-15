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Японцы назвали машиной мечты футуристическую разработку от ГАЗа в 1960-х годах

Экономика
Японцы назвали машиной мечты футуристическую разработку от ГАЗа в 1960-х годах

Японский портал Yahoo News Japan рассказал об экспериментальном автомобиле ГАЗ-16А, созданном в СССР.

Журналисты высоко оценили данный прототип, отметив, что в случае серийного производства это была бы машина мечты, как в научно-фантастических фильмах.

Речь идет об автомобиле, который совместил в себе скоростное транспортное средство для твердых поверхностей и возможность использования воздушной подушки, в том числе для перемещения по воде.

Машина была построена на базе ходовой части ГАЗ-21 «Волга» в сочетании с 5,5-литровым двигателем V8 от «Чайки» (ГАЗ-13). Она была способна развивать скорость до 170 км/час.

Разработка конструкторско-экспериментального отдела Горьковского автомобильного завода датируется началом 1960-х годов.
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