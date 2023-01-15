«Народ, я просто устал»: Арестович начал оправдываться после заявления о взрыве в Днепре

Советник руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович начал оправдываться после своего заявления о взрыве ракеты в Днепропетровске.
По словам политика, он позволяет себе говорить свободно, не подбирая слов. Арестович рассчитывает, что взрослые люди не станут «валиться в истерику» от некоторых его высказываний.
«Народ, я просто устал», — написал помощник главы офиса Зеленского у себя в Telegram-канале, комментируя свое прежнее заявление о Днепре.
Ранее сообщалось, что Арестович высказался о разрушении подъезда в Днепропетровске. По его словам, конструкция упала из-за сработавшей системы ПВО Украины.