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«Народ, я просто устал»: Арестович начал оправдываться после заявления о взрыве в Днепре

Политика
«Народ, я просто устал»: Арестович начал оправдываться после заявления о взрыве в Днепре

Советник руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович начал оправдываться после своего заявления о взрыве ракеты в Днепропетровске.

По словам политика, он позволяет себе говорить свободно, не подбирая слов. Арестович рассчитывает, что взрослые люди не станут «валиться в истерику» от некоторых его высказываний.

«Народ, я просто устал», — написал помощник главы офиса Зеленского у себя в Telegram-канале, комментируя свое прежнее заявление о Днепре.

Ранее сообщалось, что Арестович высказался о разрушении подъезда в Днепропетровске. По его словам, конструкция упала из-за сработавшей системы ПВО Украины.
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