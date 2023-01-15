CNN: Украина стала лабораторией для испытания западного оружия

В то же время США внимательно изучили конфликт, чтобы извлечь более важные уроки о том, как война между двумя современными нациями может вестись в 21 веке. Одним из основных выводов заключается в том, что буксируемая артиллерия может уйти в прошлое. Он основывается на опыте применения гаубиц M777. По мнению военных, эти системы сложнее быстро перемещать, чтобы избежать ответного огня, что в условиях конфликта с широким использованием разведывательных и ударных БПЛА, становится чрезвычайно важным.