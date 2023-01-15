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CNN: Украина стала лабораторией для испытания западного оружия

Весь мир
CNN: Украина стала лабораторией для испытания западного оружия

Вашингтон, 15 января. Украина стала огромным полигоном, на котором проходят боевые испытания новейшие системы вооружений и тактика ведения боевых действий. Об этом со ссылкой на источник в разведывательных структурах НАТО сообщил телеканал CNN.

По словам собеседника CNN, конфликт на Украине предоставил Западу возможность провести «боевое испытание в реальном мире».

«Украина — оружейная лаборатория во всех смыслах, потому что это оборудование никогда не использовалось в войне между двумя промышленно развитыми странами», — отметил он.

Он отметил, что боевые действия на Украине стали для американских военных «невероятным источником» данных об эффективности их собственных систем.

CNN: Украина стала лабораторией для испытания западного оружия

Офицер армии США признался, что некоторые системы, предоставленные украинцам, оказались менее эффективными на поле боя, чем ожидалось. В частности, речь идет о беспилотниках Switchblade 300 и противорадиолокационных ракетах. В то же время системы РСЗО HIMARS, как отметил собеседник, «сыграли решающую роль в успехе Украины».

В то же время США внимательно изучили конфликт, чтобы извлечь более важные уроки о том, как война между двумя современными нациями может вестись в 21 веке. Одним из основных выводов заключается в том, что буксируемая артиллерия может уйти в прошлое. Он основывается на опыте применения гаубиц M777. По мнению военных, эти системы сложнее быстро перемещать, чтобы избежать ответного огня, что в условиях конфликта с широким использованием разведывательных и ударных БПЛА, становится чрезвычайно важным.

CNN: Украина стала лабораторией для испытания западного оружия
«Если говорить об извлеченных уроках, об этом нужно написать книгу», — считает член Комитета Палаты представителей по разведке, конгрессмен Джим Хаймс.

Представители компании BAE Systems уже сообщили, что увеличили бронирование крыши в новой бронемашине, разработку которой ведет фирма. Это связано с широким распространением БПЛА-камикадзе на поле боя и их эффективностью в поражении бронетехники.

CNN: Украина стала лабораторией для испытания западного оружия

Еще одним направлением работы военно-промышленного комплекса США, должна стать разработка недорогого БПЛА-камикадзе. По мнению чиновников Пентагона, успех российских дронов семейства «Герань» наглядно продемонстрировал отсутствие в арсенале США подобного средства, которое доказало свою высокую эффективность.

«Хотел бы я, чтобы мы могли сделать одноразовый беспилотник стоимостью 10 000 долларов», — заявил один из представителей военного ведомства.
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