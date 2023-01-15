CNN: Украина стала лабораторией для испытания западного оружия

Вашингтон, 15 января. Украина стала огромным полигоном, на котором проходят боевые испытания новейшие системы вооружений и тактика ведения боевых действий. Об этом со ссылкой на источник в разведывательных структурах НАТО сообщил телеканал CNN.
По словам собеседника CNN, конфликт на Украине предоставил Западу возможность провести «боевое испытание в реальном мире».
«Украина — оружейная лаборатория во всех смыслах, потому что это оборудование никогда не использовалось в войне между двумя промышленно развитыми странами», — отметил он.
Он отметил, что боевые действия на Украине стали для американских военных «невероятным источником» данных об эффективности их собственных систем.
Офицер армии США признался, что некоторые системы, предоставленные украинцам, оказались менее эффективными на поле боя, чем ожидалось. В частности, речь идет о беспилотниках Switchblade 300 и противорадиолокационных ракетах. В то же время системы РСЗО HIMARS, как отметил собеседник, «сыграли решающую роль в успехе Украины».
В то же время США внимательно изучили конфликт, чтобы извлечь более важные уроки о том, как война между двумя современными нациями может вестись в 21 веке. Одним из основных выводов заключается в том, что буксируемая артиллерия может уйти в прошлое. Он основывается на опыте применения гаубиц M777. По мнению военных, эти системы сложнее быстро перемещать, чтобы избежать ответного огня, что в условиях конфликта с широким использованием разведывательных и ударных БПЛА, становится чрезвычайно важным.
«Если говорить об извлеченных уроках, об этом нужно написать книгу», — считает член Комитета Палаты представителей по разведке, конгрессмен Джим Хаймс.
Представители компании BAE Systems уже сообщили, что увеличили бронирование крыши в новой бронемашине, разработку которой ведет фирма. Это связано с широким распространением БПЛА-камикадзе на поле боя и их эффективностью в поражении бронетехники.
Еще одним направлением работы военно-промышленного комплекса США, должна стать разработка недорогого БПЛА-камикадзе. По мнению чиновников Пентагона, успех российских дронов семейства «Герань» наглядно продемонстрировал отсутствие в арсенале США подобного средства, которое доказало свою высокую эффективность.
«Хотел бы я, чтобы мы могли сделать одноразовый беспилотник стоимостью 10 000 долларов», — заявил один из представителей военного ведомства.