Сын легенды «Торпедо» Стрельцова назвал Дзюбу не очень хорошим человеком

Игорь Стрельцов считает, что руководство «Торпедо» не стоит рассматривать возможность трансфера 34-летнего нападающего Артема Дзюбы, который пребывает в статусе свободного агента. Соответствующее мнение сын победителя Олимпийских игр 1956 года озвучил в разговоре с журналистами издания «Чемпионат».