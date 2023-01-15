Сын легенды «Торпедо» Стрельцова назвал Дзюбу не очень хорошим человеком

Сын прославленного футболиста «Торпедо» и сборной СССР Эдуарда Стрельцова выступил против перехода лучшего бомбардира в истории РПЛ Артема Дзюбы в столичный клуб.
Игорь Стрельцов считает, что руководство «Торпедо» не стоит рассматривать возможность трансфера 34-летнего нападающего Артема Дзюбы, который пребывает в статусе свободного агента. Соответствующее мнение сын победителя Олимпийских игр 1956 года озвучил в разговоре с журналистами издания «Чемпионат».
«Дзюба — не очень хороший человек. Он не нужен «Торпедо», потому что с его приходом в команде будет большой разлад», — заявил Стрельцов.
Последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор», контракт с которым форвард расторг в начале ноября 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость воспитанника московского «Спартака» в 4 миллиона евро.