Убийца 15 человек попросил президента Казахстана Токаева наказать истинных виновников

Следователи доказали, что в 2012 году Челах убил 14 пограничников и одного егеря. Автор обращения настаивает на новом расследовании. Челах заявил, что расскажет правоохранителям обо всех обстоятельствах. Бывший пограничник подчеркнул, что на заставу было совершено нападение. К этому причастны высокопоставленные лица. Осужденный пообещал озвучить фамилии.