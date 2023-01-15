Более 12 человек пострадали в ДТП на севере Нигерии

Абуджа, 15 января. Более 12 человек пострадали из-за столкновения двух автобусов в нигерийском штате Баучи.
Представители Федерального корпуса безопасности дорожного движения (FRSC) сообщили, что причиной аварии послужило превышение скорости обоих водителей. По данным экстренных служб, жертвами инцидента стали около 20 участников ДТП:
«Пять человек погибли, еще 12 получили серьезные травмы и находятся в больнице. Четверо пассажиров не пострадали».
Ранее в нигерийском штате Баучи автобус врезался в крупногабаритный автомобиль. В результате аварии заживо сгорели 18 участников ДТП.
В дополнение к этому, дорожное происшествие на севере республики унесло жизни семи человек. Цистерна с топливом отцепилась от грузовика и задавила машину для гольфа с пассажирами.
Позднее в аварии на трассе Лагос — Ибадан в юго-западной части Нигерии пострадали 19 участников ДТП. Десять из них погибли, остальные получили ранения различной степени тяжести.