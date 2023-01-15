Депутат Швыткин: поставки Украине западного вооружения не перевернут ситуацию на фронте

Передача Киеву иностранного вооружения и техники не смогут переломить ситуацию на фронте, поскольку у России достаточно средств для продолжения наступательных действий в рамках СВО. Таким мнением с редакцией ФАН поделился депутат Государственной думы РФ Юрий Швыткин.
Доктор Эдвард Сало и доцент Бен Хазен полагают, что западные поставки усугубят положение ВСУ, поскольку требуется время на обучение кадрового персонала, а также могут возникнуть проблемы с логистикой. Об этом они написали в статье для американского издания The National Interest.
Депутат Юрий Швыткин уверен, что передача Киеву иностранного оружия не изменит коренным образом развернувшийся процесс. К тому же возникает вопрос об обучении профессиональных специалистов.
«Я убежден в том, что поставки боевой техники никоим образом не перевернут ситуацию на фронте, складывающуюся в пользу России. Это первое. Второй момент. Нужно отметить, что поставляемое Западом Украине вооружение требует соответствующие знания и навыки, которых на сегодняшний день нет у военнослужащих ВСУ», — сообщил эксперт.
Народный избранник уверен в боеготовности ВС РФ. Защитники Донбасса способны не только обороняться, но и атаковать.
«В-третьих, у нас системы противовоздушной обороны, высокоточное оружие и соответствующие противотанковые средства достаточно развиты, позволяют достойно противостоять и вести наступательные действия, выполняя те задачи, которые сегодня решают Вооруженные силы Российской Федерации и другие наши подразделения», — подчеркнул Швыткин.
Ранее депутат Анатолий Вассерман отметил «жалкое политическое положение Японии» на фоне заявлений США о возможности применения РФ ядерного арсенала. Официальный Токио не имеет воли, чтобы осудить атомные удары американцев по Хиросиме и Нагасаки.