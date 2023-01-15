Депутат Швыткин: поставки Украине западного вооружения не перевернут ситуацию на фронте

Доктор Эдвард Сало и доцент Бен Хазен полагают, что западные поставки усугубят положение ВСУ, поскольку требуется время на обучение кадрового персонала, а также могут возникнуть проблемы с логистикой. Об этом они написали в статье для американского издания The National Interest.