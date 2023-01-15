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Политолог Ярыгин указал на возможные последствия скандала с документами для Байдена

Политика
Политолог Ярыгин указал на возможные последствия скандала с документами для Байдена

Президент США Джо Байден может столкнуться с проблемами в своем переизбрании из-за ситуации с засекреченными файлами. Так считает доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

Он дал понять «Ленте.ру», что главе США не грозят серьезные последствия, и напомнил, что сын Байдена уже «проходил» через это во время коррупционного скандала. В итоге политолог счел обнаружение документов в Вашингтоне «спящим компроматом», который появляется, когда надо.

«Это может нанести существенный удар не по президенту Байдену, а по кандидату Байдену для выборов в 2024 году», — предупредил Ярыгин.

Ранее конгрессмен Кевин Маккарти рассказал о настроениях в США на фоне ситуации с файлами. Он констатировал, что американские власти больше не вызывают доверия у граждан. По словам политика, к этому привело лицемерие администрации Байдена.
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