Политолог Ярыгин указал на возможные последствия скандала с документами для Байдена

Он дал понять «Ленте.ру», что главе США не грозят серьезные последствия, и напомнил, что сын Байдена уже «проходил» через это во время коррупционного скандала. В итоге политолог счел обнаружение документов в Вашингтоне «спящим компроматом», который появляется, когда надо.