Сражение за пригороды Бахмута: бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к штурму Клещеевки

Подразделения ЧВК «Вагнер» приступили к штурму населенного пункта Клещеевка (Клещиёвка), располагающегося к юго-западу от стратегического города Бахмут. Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на источники в регионе рассказал военкор Ярем.