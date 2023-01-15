Сражение за пригороды Бахмута: бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к штурму Клещеевки

Село располагается рядом с недавно освобожденным поселком Опытное.
Подразделения ЧВК «Вагнер» приступили к штурму населенного пункта Клещеевка (Клещиёвка), располагающегося к юго-западу от стратегического города Бахмут. Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на источники в регионе рассказал военкор Ярем.
Сообщается, что в наступлении принимают штурмовые отряды, авиационное крыло и артиллерия «вагнеровцев». Ранее военный корреспондент ФАН Александр Васильев также опубликовал новые кадры с работой орудий ЧВК «Вагнер». В частности, он показал, как действует расчет реактивной системы залпового огня «Ураган».
Населенный пункт Клещеевка располагается неподалеку от села Опытное, которое в минувшую среду, 11 января, освободили «вагнеровцы». Штурм окрестностей Бахмута обусловлен необходимостью максимально окружить город, превращенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) в мощный укрепрайон. На протяжении нескольких последних месяцев киевский режим перебрасывает туда дополнительные подкрепления и военную технику.