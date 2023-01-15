Директор русского театра в Тбилиси заявил, что Кикабидзе скучал по России

Певец очень любил русских и на всех концертах исполнял песни на русском языке, обратил внимание Свентицкий в беседе с «МК». Директор театра напомнил, что Кикабидзе был интеллигентом и тбилисским человеком, а тбилисцы априори не ругают никакой народ.