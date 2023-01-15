Директор русского театра в Тбилиси заявил, что Кикабидзе скучал по России

Директор Тбилисского русского драмтеатра имени Грибоедова и общественный деятель Николай Свентицкий опроверг слухи об отношении актера и певца Вахтанга Кикабидзе к русским. По его словам, грузинский артист скучал по России.
Свентицкий назвал чушью все, что писали и говорили о Кикабидзе в политическом контексте. По словам директора русского театра в Тбилиси, конфликт актера с Россией высосали из пальца.
«Он скучал по России. Народ русский никогда не ругал», — отметил грузинский общественный деятель.
Певец очень любил русских и на всех концертах исполнял песни на русском языке, обратил внимание Свентицкий в беседе с «МК». Директор театра напомнил, что Кикабидзе был интеллигентом и тбилисским человеком, а тбилисцы априори не ругают никакой народ.
Вахтанг Кикабидзе скончался, не дожив до 85 лет, напоминает utro.ru. Актер ушел из жизни в грузинской больнице. В последние годы артист страдал из-за проблем со здоровьем. Певца похоронят на кладбище в Тбилиси рядом с могилой жены.