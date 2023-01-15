Открытие газового месторождения у берегов Египта подтвердили в итальянской компании Eni

Значительные залежи ресурса обнаружены в разведочной скважине Nargis-1, находящейся в концессии шельфа Наргис, который принадлежит Египту. Разработка данного месторождения, по словам компании, облегчается близостью к нему уже существующих объектов энергогиганта.