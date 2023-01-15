Открытие газового месторождения у берегов Египта подтвердили в итальянской компании Eni

Итальянская нефтегазовая компания Eni открыла новое газовое месторождение в восточной части Средиземного моря у берегов Египта, сообщается на сайте холдинга.
Значительные залежи ресурса обнаружены в разведочной скважине Nargis-1, находящейся в концессии шельфа Наргис, который принадлежит Египту. Разработка данного месторождения, по словам компании, облегчается близостью к нему уже существующих объектов энергогиганта.
Египет в последнее время ведет политику наращивания добычи газа. С 2018 года страна приняла решение отказаться от импорта такого топлива в намерении стать региональным энергетическим хабом.
Eni в 2015 году уже обнаружила месторождение Zohr, являющееся крупнейшим на шельфе Египта. Площадь объекта составляет 231 квадратный километр, а потенциальные запасы оцениваются в 850 млрд кубометров.