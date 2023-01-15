Project Syndicate предложил выход из долгового кризиса для развивающихся экономик

Долговой кризис в 2023 году может стать разорительным для развивающихся стран, имеющих значительные задолженности. Аналитики американского издания Project Syndicate предложили свой план, как избежать наихудшего сценария.
Они отметили, что целый ряд государств уже находятся в состоянии дефолта — Ливан, Шри-Ланка, Суринам, Замбия и другие. Еще десятки срочно нуждаются в сокращении долгового бремени, чтобы предотвратить коллапса экономики и резкий скачок бедности.
Эксперты призвали разработать новые принципы, по которым страны смогли бы заключать трехсторонние долговые сделки.
Так, правительства стран-должников должны позволить себе инвестировать в повышение экономического роста, а также сокращать непродуктивные и неэффективные расходы, только если им будут предоставлять дополнительные ресурсы.
Международные финансовые учреждения могли бы безопасно предоставлять такие средства, если кредиторы согласятся на сокращение сумм госдолга и его обслуживания. В свою очередь кредиторы должны получать эффективные условия, которые гарантируют, что правительства проводят надлежащую политику содействия росту экономики.