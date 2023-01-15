Project Syndicate предложил выход из долгового кризиса для развивающихся экономик

Они отметили, что целый ряд государств уже находятся в состоянии дефолта — Ливан, Шри-Ланка, Суринам, Замбия и другие. Еще десятки срочно нуждаются в сокращении долгового бремени, чтобы предотвратить коллапса экономики и резкий скачок бедности.