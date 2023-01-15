Определен тип мужской фигуры, который больше всего нравится женщинам

Ученые из Университета Британской Колумбии выяснили, какая мужская фигура больше всего нравится женщинам.
Женщины предпочитают представителей противоположного пола с широкими плечами, но при условии, если те имеют большой рост. Всего в исследовании были задействованы почти 660 участниц. Им показывали изображения мужчин ростом от 160 до 190 см.
Большинство участниц нашли привлекательными снимки высоких и широкоплечих представителей противоположного пола. А вот большие плечи у мужчин невысокого роста женщинам не понравились, говорится в материале Archives of Sexual Behavior. В целом ученые считают, что люди оценивают противоположный пол на основании совокупности факторов, а не по одному критерию.