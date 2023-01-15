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Определен тип мужской фигуры, который больше всего нравится женщинам

Общество
Определен тип мужской фигуры, который больше всего нравится женщинам

Ученые из Университета Британской Колумбии выяснили, какая мужская фигура больше всего нравится женщинам.

Женщины предпочитают представителей противоположного пола с широкими плечами, но при условии, если те имеют большой рост. Всего в исследовании были задействованы почти 660 участниц. Им показывали изображения мужчин ростом от 160 до 190 см.

Большинство участниц нашли привлекательными снимки высоких и широкоплечих представителей противоположного пола. А вот большие плечи у мужчин невысокого роста женщинам не понравились, говорится в материале Archives of Sexual Behavior. В целом ученые считают, что люди оценивают противоположный пол на основании совокупности факторов, а не по одному критерию.
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