Определен тип мужской фигуры, который больше всего нравится женщинам

Большинство участниц нашли привлекательными снимки высоких и широкоплечих представителей противоположного пола. А вот большие плечи у мужчин невысокого роста женщинам не понравились, говорится в материале Archives of Sexual Behavior. В целом ученые считают, что люди оценивают противоположный пол на основании совокупности факторов, а не по одному критерию.