Вооруженные силы Буркина-Фасо уничтожили лагерь радикалов в Северо-Центральном регионе

Уагадугу, 15 января. Вооруженные силы Буркина-Фасо разгромили лагерь радикалов в Северо-Центральном регионе неподалеку от города Уанобии.
По данным представителей ВС республики, военнослужащие нейтрализовали несколько террористов и уничтожили их взрывчатку и материально-техническое обеспечение. Кроме того, бойцы захватили различное вооружение и транспорт джихадистов.
Ранее Вооруженные силы Буркина-Фасо ликвидировали более 30 радикалов на северо-востоке страны. После скоординированной атаки совместно с добровольцами и местным ополчением подразделения ВВС нанесли удар по позициям бандформирования.
Кроме того, ВС республики разгромили отряд террористов в провинции Суру. Во время операции военнослужащие нейтрализовали боевиков и конфисковали их амуницию, снаряжение и технику.
Позднее Силы обороны и безопасности Буркина-Фасо (FDS) успешно очистили окрестности города Гайери от радикалов. Бойцы захватили район и уничтожили вооружение террористов.