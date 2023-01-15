Кедми назвал металлоломом поставляемую на Украину западную бронетехнику

Об этом заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, сообщает «Экономика Сегодня». По его словам, даже если американские БМП Bradley и немецкие Marder все же передадут Киеву, эти машины нужно обслуживать каждый день, менять запчасти, обучать техников. Если этого не делать, то западная бронетехника просто встанет.