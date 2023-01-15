Кедми назвал металлоломом поставляемую на Украину западную бронетехнику

У Соединенных Штатов и их союзников по НАТО нет достаточного количества танков, бронетранспортеров и артиллерийских систем для того, чтобы удовлетворить все потребности ВСУ. Поэтому западные страны скребут по сусекам своих арсеналов о отправляют на Украину откровенный металлолом.
Об этом заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, сообщает «Экономика Сегодня». По его словам, даже если американские БМП Bradley и немецкие Marder все же передадут Киеву, эти машины нужно обслуживать каждый день, менять запчасти, обучать техников. Если этого не делать, то западная бронетехника просто встанет.
«Они не современные, не выдерживают огня на поле боя, сложны в обслуживании, особенно без хорошего обеспечения и техников, а для любого ремонта их надо вывозить за сотни километров в другую страну», — сказал Кедми.
В качестве примера эксперт привел, поставляемые в большом количестве на Украину, американские бронетранспортеры M113. По его словам, в Израиле эти машины запрещено использовать в армии, так как они совершенно не приспособлены к ведению боевых действий в современных условиях.