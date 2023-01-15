Русская община в ЦАР отметила Старый Новый год вместе с жителями республики

Банги, 15 января. Российская миссия в ЦАР и Русский дом организовали вечеринку в честь Старого Нового года для жителей республики.
Празднование прошло на стадионе, где ранее отечественные представители установили большую рождественскую елку. Сотрудники дипломатического представительства провели множество конкурсов с призами для юных центральноафриканцев, раздали им новогодние подарки и подготовили другие развлекательные мероприятия.
Жители республики с энтузиазмом приняли участие в торжествах по случаю Старого Нового года. Большинство из них во время вечеринки держали в руках российский триколор, так как он является символом культурной связи между Банги и Москвой.
Ранее представители РФ в ЦАР организовали праздничные мероприятия для центральноафриканцев. Сотрудники Русского дома провели различные конкурсы для жителей страны в честь торжества.