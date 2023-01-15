Гала-концерт лауреатов XI Международного юношеского конкурса имени П. И. Чайковского прошел в Москве

Музыкальное состязание проводится каждые четыре года. Изначально проводить 11-й конкурс планировали в КНР в 2020 году. Однако из-за пандемии коронавируса даты несколько раз переносились. В результате первые этапы конкурса решено было проводить дистанционно, а финальные мероприятия — в России. Конкурс имени П. И. Чайковского имеет статус национального достояния и всегда становится ярким событием культурной жизни страны. Для молодых талантов он открывает дорогу к большой международной карьере.