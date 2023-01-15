Гала-концерт лауреатов XI Международного юношеского конкурса имени П. И. Чайковского прошел в Москве

14 января в большом зале Московской консерватории состоялся гала-концерт победителей XI Международного юношеского конкурса имени П. И. Чайковского. В творческом состязании приняли участие 128 музыкантов из 14 стран мира.
Первые два тура конкурса проводились в онлайн-формате. В финал вышли 27 виолончелистов, скрипачей и пианистов из России, Китая, Республики Корея и США. Мастерство юных дарований оценили члены жюри — 36 высококлассных музыкантов из 13 стран мира.
«Мало сидел в жюри вообще — только два раза. И первый раз был на конкурсе Чайковского, через 40 лет после того, как я сам участвовал в этом конкурсе. Я был очень рад быть в жюри здесь. Конечно, есть разница между юношеским конкурсом и конкурсом для взрослых. Мне очень весело работать с детьми. У меня четверо детей, они тоже играют на инструментах. Это просто радость — смотреть на детей со всего мира и видеть, какие таланты среди них есть», — поделился британский пианист и дирижер, а также член жюри по специальности фортепиано Фредерик Кемпф.
Живые прослушивания финалистов по специальностям фортепиано и скрипка провели в Московской консерватории имени П.И. Чайковского 11 и 12 января. А 9 января виолончелистов можно было послушать в большом зале Санкт-Петербургской филармонии. К радости жителей и гостей обоих городов вход на концерты был свободным.
По итогам музыкального состязания в каждой номинации вручены пять премий. Среди виолончелистов лауреатами из России стали Софья Хускивадзе-Деева и Татьяна Борисова. Лучшими юными скрипачами в нашей стране названы Стефания Поспехина, Александр Папушев, Даниил Бессонов и Сергей Мкртичян. А среди пианистов премии завоевали Аксинья Потемкина, Артур Искоростенский, Глеб Семенов и Инна Забрускова. Заключительный гала-концерт с участием всех лауреатов конкурса состоялся в большом зале Московской консерватории имени П. И. Чайковского.
«Наши московские виолончелистки — замечательные девочки. Они как раз заявляли претензии на большую музыкальность, интересное музыкальное прочтение. Что и явилось отличительным показателем от блестящей какой-то виртуозности наших восточных соседей. Хочется, чтобы они всегда с благодарностью вспоминали о том, что база, которая позволила им стать знаменитыми, находится здесь, в России», — отметил Сергей Ролдугин, председатель жюри по специальности виолончель.
Музыкальное состязание проводится каждые четыре года. Изначально проводить 11-й конкурс планировали в КНР в 2020 году. Однако из-за пандемии коронавируса даты несколько раз переносились. В результате первые этапы конкурса решено было проводить дистанционно, а финальные мероприятия — в России. Конкурс имени П. И. Чайковского имеет статус национального достояния и всегда становится ярким событием культурной жизни страны. Для молодых талантов он открывает дорогу к большой международной карьере.