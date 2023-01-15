Водитель умер за рулем и спровоцировал ДТП на встречной полосе в Минводах

Водитель легковушки умер за рулем и попал в ДТП в Минеральных Водах, сообщает Telegram-канал «Служба спасения-112».
Трагический инцидент произошел на улице Ставропольской, где столкнулись два автомобиля — Renault Logan и «ВАЗ-2109». Экстренные службы оперативно прибыли на место аварии и установили, что водитель иномарки умер до ДТП.
Машина потеряла управление и выехала на полосу встречного движения. Мужчина за рулем «девятки» не пострадал. Специалисты устанавливают личность погибшего и причины смерти.
Похожая трагедия произошла ранее под Казанью. Водитель большегруза умер за рулем на трассе. Чтобы избежать аварии, он вывернул руль направо, в результате чего грузовик врезался в барьерное ограждение дороги.