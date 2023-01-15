Вучич проинформировал российского посла о ситуации вокруг Косово

Президент Сербии Александр Вучич и российский посол в стране Александр Боцан-Харченко обсудили тему Косово в рамках рабочей встречи. Об этом сербский лидер написал в соцсетях.
Вучич проинформировал собеседника об активизации дипломатической работы на этом направлении. Российский дипломат также узнал об усилиях Белграда, направленных на сохранение «мира, стабильности и соблюдения принципов международного права».
Ранее стало известно о решении ряда государств отозвать признание независимости Косово. Речь идет о Сомали, Ливии, Гвинее, Габоне и Эсватини. Как отмечал Вучич, всего независимость самопровозглашенной республики не признают 106 стран.