Роналдиньо уверен, что Лионель Месси может играть в футбол до 50 лет

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо высоко оценил уровень физической подготовки нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.
Семикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси способен играть в футбол до 50 лет, убежден Роналдиньо. Соответствующее мнение экс-полузащитник сборной Бразилии озвучил в разговоре с журналистами французского издания Telefoot.
«Это мой большой друг. Лео еще долго сможет играть в футбол. Если он захочет, то будет играть до 50 лет!» — подчеркнул Роналдиньо.
В прошлом году 35-летний Месси впервые в карьере стал чемпионом мира по футболу в составе сборной Аргентины. Нападающий «ПСЖ» был признан лучшим игроком мундиаля в Катаре.