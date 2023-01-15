Муж Анны Заворотнюк подарил ей на день рождение кусок бананового торта

Модель и блогер Анна Заворотнюк рассказала, что супруг подарил на день рождения ее любимый кусок бананового торта, который она покупала в американской кондитерской во время обучения в институте.
Заворотнюк дала понять, что ей очень приятно такое внимание со стороны избранника, ведь он запомнил важную мелочь. Недавно модель вместе с мужем переехала в Дубай и, судя по всему, ей нравится новая жизнь.
«У меня лучший муж», — написала Заворотнюк в социальных сетях.
Супругу, которого блогер скрывает от общественности, предложили работу в Дубае. Она решила поддержать мужчину и вместе с ним переехать в другую страну. 14 января Заворотнюк исполнилось 27 лет. Модель призналась, что многому научилась за последний год и стала мудрее.
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