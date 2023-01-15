В Непале приостановили поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета

Поисково-спасательная операция на месте крушения пассажирского самолета приостановлена. Власти заявили, что она возобновится 16 января, сообщило издание Hindustan Times.
Напомним, что 15 января сразу после взлета разбился лайнер компании Yeti Airlines. При ударе начался сильный пожар.
На борту находились 72 человека, включая 15 иностранцев. Информация по выжившим расходится. Власти говорят о двух раненых, авиаперевозчик утверждает, что погибли все люди. Сейчас якобы удалось найти останки 68 граждан.