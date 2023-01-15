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Зеленский добавил в украинский «черный список» почти двести российских деятелей

Политика
Зеленский добавил в украинский «черный список» почти двести российских деятелей

Президент Украины Владимир Зеленский реализовал рестрикции против почти двухсот деятелей из России. Он привел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны.

Так, в «черный список» официального Киева попало 198 граждан: актер Егор Бероев, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская и военный журналист Семен Пегов. Также в украинском «стоп-листе» оказались музыкальный критик Сергей Соседов, телеведущая Марина Ким и писатель Дмитрий Пучков.

Известно, что санкции будут действовать в течение десяти лет. Соответствующий указ появился на официальном сайте главы Украины.

Ранее выяснилось, что практически все жители Венгрии осудили антироссийские ограничения Евросоюза. Речь идет о 97% голосов. На это указала официальный представитель местного правительства Александра Сенткирайи.
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